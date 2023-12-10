Нетаньяху покинул заседание правительства ради разговора с Путиным

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху покинул заседание кабинета министров, чтобы поговорить с Владимиром Путиным, их беседа длилась чуть меньше часа. Об этом пишет Times of Israel.

По данным СМИ, звонок был совершен из-за увеличения напряженности в отношениях с Москвой.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы правительства Израиля, Нетаньяху во время телефонного разговора с Путиным поблагодарил его за усилия по освобождению из сектора Газа находившегося в заложниках у ХАМАС гражданина Израиля, который также имеет российское гражданство.

Израильский премьер также заявил, что его страна будет использовать все средства, как политические, так и военные, чтобы освободить всех похищенных.

Между тем в Кремле подтвердили, что между Путиным и Нетаньяху произошел телефонный разговор. Лидеры выразили заинтересованность продолжать взаимодействовать по вопросу эвакуации граждан РФ и Израиля. В ходе беседы Путин сообщил Нетаньяху, что Москва готова оказывать содействие для облегчения страдания мирного населения Газы.

Вместе с тем в Кремле добавили, что стороны условились о продолжении контактов.

"В центре внимания была острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и, в частности, катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях", – говорится в сообщении.

Утром 10 декабря стало известно, что спецборт МЧС РФ доставил из Египта в Москву еще 100 россиян и членов их семей, ранее эвакуированных из сектора Газа. По данным ведомства, с начала гуманитарной миссии России в секторе Газа в Москву доставили 1 051 человека, 473 из которых – дети.

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