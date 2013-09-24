Скончался советский олимпийский чемпион по хоккею Виктор Зингер

На 72-году жизни скончался советский хоккейный голкипер Виктор Зингер. Бывший вратарь умер после продолжительной болезни.

О кончине хоккеиста сообщает ИТАР-ТАСС.

Зингер выступал за ЦСКА, куйбышевский СКА и московский "Спартак". Большую часть карьеры голкипер провел за "красно-белых".

В составе "Спартака" Зингер трижды становился чемпионом Советского Союза. Также вратарь призывался в сборную, в составе которой выиграл золото Олимпиады 1968 года в Гренобле, и пять раз стал чемпионом мира.