В Москве началась церемония прощания с Юлией Началовой

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Церемония прощания с певицей Юлией Началовой проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

Похороны состоятся в этот же день. Ранее сообщалось, что департамент торговли и услуг Москвы якобы потребовал более миллиона рублей за их организацию, но информацию опровергли.

Артистка скончалась 16 марта на 39 году жизни. Врач Началовой Василий Шуров назвал ее гибель "роковой случайностью". По его словам, катализатором трагического инцидента стала рана на ноге.

Специалист работал с певицей полгода назад, когда Началова лечила подагру. Из-за этого заболевания у нее нарушилась функция почек. При этом Шуров добавил, что певица не страдала алкогольной или наркотической зависимостью. У нее не было ни диабета, ни волчанки.

Уточнялось, что Началову доставили в реанимацию клиники из-за осложнений от подагры, которая развилась после неудачной операции по увеличению груди. Оказалось, что вставленные импланты не прижились, и это привело к заражению крови. В итоге у Началовой отказали почки. Отец певицы говорил, что причина смерти дочери – абсцесс.

Состояние Началовой врачи называли тяжелым. Ее оперировали, вводили в искусственную кому, но это не помогло спасти артистку.

Певица родилась 31 января 1981 года в Воронеже. В пять лет она впервые спела на профессиональной сцене. Затем участвовала в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" и выиграла его.

В 1997 году вышел ее сингл "Герой не моего романа", а в 2005 году она выпустила альбом "Музыка любви". Последний клип Началовой – "Я выбираю" – вышел в 2018 году.

