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12:01

Власти Москвы опровергли информацию о проблемах с похоронами Началовой

утраты общество

12:01

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Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Информация о возникших проблемах с захоронением певицы Юлии Началовой не соответствует действительности. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Никаких проблем с похоронами не было, это кто-то пытается раскачать лодку", – заявил Немерюк.

Он добавил, что похороны пройдут в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище. Дату выбрали родственники певицы.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что департамент торговли и услуг Москвы якобы потребовал более одного миллиона рублей за организацию похорон Началовой.

Впоследствии данную информацию опровергла представитель певицы Анна Исаева. Она указала, что столичные власти "идут навстречу и помогают решать все вопросы", что подтверждают родственники Началовой, передает ТАСС.

Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет 16 марта. Она несколько дней находилась в больнице в Москве. По словам ее отца, причиной смерти стал сильный абсцесс и заражение крови.

Врач Юлии Началовой также рассказал об обстоятельствах смерти певицы. Медик назвал гибель артистки "роковой случайностью". По его словам, катализатором трагического инцидента стала рана на ноге.

Родные, близкие и коллеги Юлии Началовой скорбят о ее смерти

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утраты общество

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