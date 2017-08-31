Блокноты, линейки и ручки подарят на шести станциях МЦК в День знаний

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Школьники и студенты 1 сентября смогут получить блокноты, линейки и ручки на шести станциях МЦК, сообщается в официальном аккаунте магистрали в Telegram.

Канцтовары подарят на станциях Ботанический сад, Деловой центр, Лужники, Шелпиха, Хорошево и Кутузовская. Школьникам и студентам также напомнят о правилах безопасности на железной дороге и дадут специальные памятки.

А при покупке билетов на электрички обучающиеся школ и вузов получат шоколадки. Их подарят в пригородных кассах Ярославского, Казанского, Савеловского, Курского, Рижского, Белорусского, Киевского и Павелецкого вокзалов.

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