В Совфеде предложили ввести наказание за парковку на местах для спецтехники

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Члены комитета Совета Федерации по региональной политике выступили с инициативой ввести в России административную ответственность за парковку личных авто на специальных местах для спецтехники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.
"Предложено также рассмотреть вопрос о введении на федеральном уровне административной ответственности граждан и юридических лиц за ограничение доступа специальных транспортных средств на дворовую территорию, а также за размещение иных транспортных средств и объектов (например, мусорных контейнеров) на площадках, предназначенных для стоянки специальных транспортных средств", – говорится в сообщении.
Кроме того, сенаторы обратились к правительству с предложением закрепить нормативы обустройства таких спецплощадок в федеральном законодательстве.
Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев призвал ввести в законодательство РФ ответственность за пропаганду правонарушений и преступных действий. Эксперт направил письмо на имя руководителя МВД Владимира Колокольцева.
Он также призвал профильные ведомства по своему усмотрению оценить возможную ответственность за неправомерные действия подобного характера.
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