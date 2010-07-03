Столичные аэропорты 31 марта перейдут на весенне-летнее расписание полетов

Столичные аэропорты Шереметьево и Домодедово с 31 марта перейдут на весенне-летнее расписание полетов. Для путешественников организованы новые рейсы.
География полетов авиакомпании "Аэрофлот" из Шереметьева охватит 54 страны. В расписании появятся новые ежедневные рейсы в Марсель и Пальма-де-Майорку. Вырастет количество рейсов в Анапу и Сочи, в Белгород и Ижевск, в Сеул и Пекин.
Маршрутная сеть авиакомпании "Россия" пополнится новыми международными направлениями в Париж и Ниццу. С апреля будут выполняться два рейса в день в Калининград и один ежедневный рейс в Петропавловск-Камчатский.
С 22 апреля "Белавиа" открывает ежедневные рейсы в Минск. C июня Brussels Airlines начнет выполнение регулярных рейсов в Брюссель. Со 2 июля откроет полеты в Ханой авиакомпания Vietnam Airlines.
Nordwind открывает новые направления в Ганновер, Джидду, Жирону, Ленкорань и Пальма-де-Майорку, увеличивает частоту рейсов в Симферополь.
Из Шереметьева появятся новые направления в города КНР. Сеть авиакомпании Royal Flight пополнится направлениями в Нинбо, Тайбэй и Хэфэй, рейсы в Хайкоу будет выполнять компания Hainan Airlines.
В аэропорту Домодедово французская авиакомпания Aigle Azur начинает полеты в Марсель. Пассажирам предлагают и другие перелеты в города Франции: в Ниццу (S7, пять рейсов в неделю с 28 апреля), Бордо и Монпелье ("Уральские авиалинии").
"С апреля из Домодедово можно будет вылететь чартерными рейсами в новый аэропорт Рамон израильского Эйлата ("Уральские авиалинии"). В расписании вновь появится итальянский Кальяри (S7, с 28 апреля). Возобновятся рейсы в Вену (S7)", – указали в пресс-службе авиагавани.
На внутренних линиях появятся прямые рейсы в Благовещенск, увеличится частота полетов в Ставрополь.
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