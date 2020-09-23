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Транспорт

14:38

Пассажиры ЦППК летом перевезли в поездах мини-пига и цыплят

транспорт животные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

Свыше 130 тысяч домашних питомцев перевезли на электричках Центральной пригородной пассажирской компании этим летом. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.

Один из пассажиров электропоездов оформлял билет на семью кроликов в клетке, другой взял в дорогу мини-пига. Стало известно, что самым популярным направлением, по которому возили животных, было Казанское.

"Там было провезено более 23 тысяч животных. На втором месте Ярославское направление – более 21 тысячи. Замыкает тройку лидеров Курское – почти 17 тысяч поездок", – уточнили представители перевозчика.

Согласно информации ЦППК, всего с начала 2020 года пассажиры совершили около 208 тысяч поездок с питомцами. Чаще всего в поезда берут собак и кошек.

Для провоза животного в электричке требуется билет, который оформляют в кассе или билетном автомате.

Ранее стало известно, что "Аэрофлот" создаст экспертную группу по вопросам правил безопасной перевозки животных. Новая группа будет отвечать за профессиональную экспертизу нововведений.

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