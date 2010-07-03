Автобусы перевезли 92 тыс пассажиров временно закрытых станций Филевской линии

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Свыше 92 тысяч пассажиров перевезли автобусы "КМ" в районе временно закрытых станций Филевской линии в минувшие выходные. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".
"Для горожан организовали два специальных маршрута: "КМ1" и "КМ2". На линии работали более 50 низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости", – говорится в сообщении.
Между станциями "Киевская" и "Кунцевская" курсировали автобусы "КМ1". Они следовали с промежуточными остановками у станций метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". А автобусы "КМ2" ездили между станциями "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты работали с 5:00 до 02:00.
Станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" были закрыты 21 и 22 сентября из-за проведения работ на путевой инфраструктуре в рамках реконструкции наземного участка. Участок возобновил работу утром в понедельник, 23 сентября.
Работы на голубой ветке начали в конце октября 2016 года. За это время рабочие разобрали большую часть старых вестибюлей и платформ, укрепили фундаменты и затем заново возвели станционные сооружения.
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