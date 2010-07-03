Бесплатные автобусы будут курсировать на участках Киевского направления МЖД

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Компенсационные автобусы будут курсировать на нескольких участках Киевского направления Московской железной дороги для минимизации неудобств для пассажиров во время плановых путевых работ на участке, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе АО "Центральная ППК", данные работы на Киевском направлении будут проходить 22 и 23 июня. В связи с этим графики движения пригородных электричек скорректируют.

Сдвигается время отправления и меняется режим остановок нескольких рейсов. Некоторые маршруты будут временно сокращены, а ряд поездов и вовсе выведут из расписания.

Бесплатные автобусы будут выполнять рейсы Москва – Нара, а 23 июня добавится второй маршрут – Нара – Малоярославец. Для проезда в них необходимо предъявить билеты или абонементы ЦППК, действительные на маршруте.

Ранее стало известно, что маршруты автобусов в районе нового участка Сокольнической линии метро изменятся с 21 июня. Курсирующие к станции метро "Саларьево" автобусы № 272, № 272к и № 890к будут следовать до станции "Филатов луг". Автобусы № 303 и № 891 будут следовать по трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе через станцию метро "Коммунарка" до остановки "Столбово".

Бесплатные автобусы запустят и в районе участка Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская". На время закрытия станций, 22 и 23 июня, будут работать бесплатные маршруты автобуса КМ1 – "Метро "Киевская" – "Метро "Кунцевская" и КМ2 – "Метро "Фили" – "Метро "Багратионовская". Компенсационные автобусы будут ходить с двухминутным интервалом.

