Фото: Агентство "Москва"

Компенсационные автобусы пустят на участке Волоколамск – Шаховская Рижского направления МЖД, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе ЦППК, с 21 по 22 июня на перегоне Нахабино – Павшино будут проходить путевые работы. В связи с этим расписание электричек Рижского и некоторых поездов Курского направлений изменится.

Скорректируют время отправления некоторых пригородных поездов и режим остановок. Часть маршрутов сократят на участках Тушино – Дедовск, Москва – Нахабино, Павшино – Нахабино, Волоколамск – Шаховская.

Для пассажиров рейсов 6001 и 6006, которые временно отменяются на участке Волоколамск – Шаховская, запущены компенсационные автобусы. Для проезда следует предъявить билеты или абонементы ЦППК, действительные на маршруте.

Ранее сообщалось, что в городе начали курсировать пять электробусов от района Бескудниково до Самотечной площади по маршруту № 47, который проходит по Дмитровскому шоссе, улицам Новослободской и Долгоруковской и Садовому кольцу. К настоящему времени электробусы работают уже на девяти московских маршрутах.