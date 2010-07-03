Маршруты автобусов в районе Сокольнической линии метро изменятся с 21 июня

Маршруты автобусов в районе нового участка Сокольнической линии метро изменятся с 21 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".
Так, курсирующие к станции метро "Саларьево" автобусы № 272, № 272к и № 890к будут следовать до станции "Филатов луг". Автобусы № 303 и № 891 будут следовать по трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе через станцию метро "Коммунарка" до остановки "Столбово".
Автобусы № 398 № 433 и № 891 будут дополнительно останавливаться на остановке "Метро "Ольховая". Автобусы № 508 будут следовать к остановке "Сосенское" через остановку метро "Ольховая", а в обратном направлении – с заездом к станции "Ольховая", затем на Калужское шоссе к остановке "Столбово", потом своим маршрутом.
Автобусы № 512, № 531, № 577, № 878 будут следовать по Проектируемым проездам № 7155 и № 7099 через остановку метро "Ольховая".
Уточняется, что автобусы № 513, № 514, № 515 будут курсировать через станцию "Ольховая" до остановки "Сосенское". Автобусы № 526 после остановки "Столбово" на Калужском шоссе будут следовать по Проектируемым проездам № 7099 и № 7167 к станции метро "Коммунарка" и остановке "Столбово".
Маршрут автобуса № 636 будет продлен до микрорайона "Бутовские аллеи" по улице Александры Монаховой и улице Фитаревская до станции метро "Коммунарка". Автобусы № 804 в сторону поселка Мосрентген поедут через Калужское шоссе, улицу Адмирала Корнилова и улицу Героя России Соломатина.
Автобусы № 866 между Московским и поселком Мосрентген будут следовать в обоих направлениях через станции "Филатов луг" и "Прокшино", Калужское шоссе и местный проезд возле остановки "Строительная ярмарка". Автобусы № 876 поедут по Проектируемым проездам № 907 и № 7029 с остановкой метров "Филатов луг".
Маршрут автобуса № 882 продлевается до станции метро "Коммунарка" – по улицам Липовый Парк и Фитаревская. Автобусы № 895к поедут до станции метро "Коммунарка". В обоих направлениях они будут заезжать к жилому комплексу "Андерсен".
Ранее Сергей Собянин открыл четыре новые станции Сокольнической линии метро. Это "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Протяженность нового участка составляет около 10 километров.
Большая часть нового участка выполнена в наземном исполнении и проходит в створе автомагистрали "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе". В столице впервые построен совмещенный автомобильный и метротоннель.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.