Маршруты автобусов в районе Сокольнической линии метро изменятся с 21 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Маршруты автобусов в районе нового участка Сокольнической линии метро изменятся с 21 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

Так, курсирующие к станции метро "Саларьево" автобусы № 272, № 272к и № 890к будут следовать до станции "Филатов луг". Автобусы № 303 и № 891 будут следовать по трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе через станцию метро "Коммунарка" до остановки "Столбово".

Автобусы № 398 № 433 и № 891 будут дополнительно останавливаться на остановке "Метро "Ольховая". Автобусы № 508 будут следовать к остановке "Сосенское" через остановку метро "Ольховая", а в обратном направлении – с заездом к станции "Ольховая", затем на Калужское шоссе к остановке "Столбово", потом своим маршрутом.

Автобусы № 512, № 531, № 577, № 878 будут следовать по Проектируемым проездам № 7155 и № 7099 через остановку метро "Ольховая".

Уточняется, что автобусы № 513, № 514, № 515 будут курсировать через станцию "Ольховая" до остановки "Сосенское". Автобусы № 526 после остановки "Столбово" на Калужском шоссе будут следовать по Проектируемым проездам № 7099 и № 7167 к станции метро "Коммунарка" и остановке "Столбово".

Маршрут автобуса № 636 будет продлен до микрорайона "Бутовские аллеи" по улице Александры Монаховой и улице Фитаревская до станции метро "Коммунарка". Автобусы № 804 в сторону поселка Мосрентген поедут через Калужское шоссе, улицу Адмирала Корнилова и улицу Героя России Соломатина.

Автобусы № 866 между Московским и поселком Мосрентген будут следовать в обоих направлениях через станции "Филатов луг" и "Прокшино", Калужское шоссе и местный проезд возле остановки "Строительная ярмарка". Автобусы № 876 поедут по Проектируемым проездам № 907 и № 7029 с остановкой метров "Филатов луг".

Маршрут автобуса № 882 продлевается до станции метро "Коммунарка" – по улицам Липовый Парк и Фитаревская. Автобусы № 895к поедут до станции метро "Коммунарка". В обоих направлениях они будут заезжать к жилому комплексу "Андерсен".

Ранее Сергей Собянин открыл четыре новые станции Сокольнической линии метро. Это "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Протяженность нового участка составляет около 10 километров.

Большая часть нового участка выполнена в наземном исполнении и проходит в створе автомагистрали "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе". В столице впервые построен совмещенный автомобильный и метротоннель.

