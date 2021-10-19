Перевозочные документы станут полностью электронными к 2035 году – Минтранс РФ

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К 2035 году перевозочные документы будут полностью электронные, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Ожидаем, что доля документов для перевозок, оформляемых в электронном виде, составит 100%", – цитирует Савельева ТАСС.

Он также отметил, что планируется значительно ускорить доставку несырьевых грузов с помощью ускорения контейнерных поездов, введения электронных документов и доставки беспилотниками. По словам Савельева, доставку хотят увеличить в четыре раза.

Ранее МВД и Минтранс подготовили постановление об изменении правил дорожного движения, предусматривающее введение запрета движения и остановки на островках безопасности.

В пояснительной записке отмечается, что такие изменения в ПДД необходимы для пресечения хаотичных парковок на островках, которые часто затрудняют обзор водителям.

