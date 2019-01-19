Движение по Ферганской улице восстановлено

Полностью восстановлено движение по Ферганской улице, где 19 января провалился грунт. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения.

Движение по Ферганской улице полностью восстановлено. pic.twitter.com/ni8sFF2MVH — ЦОДД (@gucodd) 19 января 2019 г.

Участок Ферганской улицы от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина перекрыли утром 19 января из-за провала грунта. Это второй подобный случай на Ферганской улице за пять дней – 15 января то же самое произошло в районе дома 2. Тогда было перекрыто движение на участке от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда.

Из-за сегодняшнего перекрытия водителям пришлось чаще пользоваться Рязанским проспектом и Сормовским проездом.

