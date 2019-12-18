Часы обратного отсчета до Нового года установят на 30 станциях метро

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Часы обратного отсчета до Нового года установят еще на 21 станции метро. Таким образом, всего они появятся на 30 станциях, сообщает

Конструкции уже установлены на станциях "Комсомольская", "Проспект Мира", "Курская", "Новослободская", "Белорусская", "Краснопресненская", "Киевская", "Парк культуры", "Октябрьская".

Помимо станций метро, часы появятся в павильоне МЦД на площади Киевского вокзала.

На днях на линии столичного метрополитена вышли первые новогодние поезда. Восемь таких составов курсируют на Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.

До конца месяца запустят еще несколько поездов, которые будут оформлены в стиле общегородской концепции празднования Нового года. Объявляют станции в новогодних вагонах известные российские актеры и исполнители.

