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Остановку "Станция МЦД "Рабочий поселок" перенесли для некоторых автобусов. Об этом стало известно из информации, полученной от пресс-службы ГУП "Мосгортранс".

"Остановка "Станция МЦД "Рабочий поселок" перенесена: для автобусов №16, 104, 609, 779 по улице Маршала Неделина при следовании к улице Гвардейская – на 120 метро назад; для автобусов №16 по улице Маршала Неделина при следовании от метро "Кунцевская" на 60 метров назад", – сообщили в пресс-службе.

При этом отмечается, что остановочный пункт "Станция "Реутово" на высадку пассажиров для автобусов №14, 79, и 773 по улице Южная перенесена и совмещена с остановкой для посадки.

"Остановки "Карамышевская плотина" и "Проезд Главмосстроя" автобусами №т19, 271 в обоих направлениях по улице Нижние Мневники не обслуживаются", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее было выбрано место для строительства платформы Курьяново. Остановка войдет в состав МЦД-2.