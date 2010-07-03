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14:21

Выбрано место для строительства платформы Курьяново в составе МЦД-2

город транспорт МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Станция Курьяново появится на юго-востоке Москвы. Платформу установят на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Решение о предоставлении земельного участка для строительства было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии города Москвы под руководством Сергея Собянина. Станция Курьяново также войдет в состав маршрута МЦД-2 "Нахабино – Подольск".

Территориально остановочный пункт расположится рядом с жилыми кварталами Марьина и Печатников, в непосредственной близости от Проектируемого проезда № 4294.

Открытие маршрута МЦД-2 запланировано на конец ноября 2019 года. Общая протяженность маршрута составит 80 километров. На маршруте организуют 33 остановочных пункта, часть из которых будет интегрирована в существующую систему общественного транспорта Москвы.

По проекту к 2025 году в Москве откроются 5 маршрутов МЦД. Здесь установят график работы, аналогичный расписанию метро, и введут единую билетную систему. Уже сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 проезд можно будет оплатить картой "Тройка".

Заработал сервис, на котором можно рассчитать стоимость поездки по МЦД

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