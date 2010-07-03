Фото: портал мэра и правительства Москвы

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о продлении срока выдачи бумажных паспортов транспортных средств (ПТС). Об этом говорится на сайте организации.

"Коллегия ЕЭК продлила срок выдачи бумажных ПТС до 1 ноября 2020 года. Переходные положения по оформлению паспорта самоходных машин и других видов техники продлеваются до 1 ноября 2021 года", – говорится в сообщении.

Такое решение было принято по инициативе стран союза. Как говорится в сообщении, продление сроков позволит обдумать и отработать все нюансы, которые связаны с оформлением паспортов на автомобили, а также проработать взаимодействие заинтересованных структур с электронными паспортами.

До этого правительство РФ разрешило пользоваться бумажными паспортами транспортного средства, выданными до 1 ноября 2019 года. Они останутся действующими даже после полного перехода на выдачу электронных версий.

Преимуществом электронных паспортов для автомобилей является отсутствие ограничений на объем вносимых данных. Еще один плюс – это свободное обращение транспортных средств на территории таможенного союза ЕАЭС.

