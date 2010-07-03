Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

20:43

Коллегия ЕЭК продлила срок выдачи бумажных ПТС

транспорт авто за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о продлении срока выдачи бумажных паспортов транспортных средств (ПТС). Об этом говорится на сайте организации.

"Коллегия ЕЭК продлила срок выдачи бумажных ПТС до 1 ноября 2020 года. Переходные положения по оформлению паспорта самоходных машин и других видов техники продлеваются до 1 ноября 2021 года", – говорится в сообщении.

Такое решение было принято по инициативе стран союза. Как говорится в сообщении, продление сроков позволит обдумать и отработать все нюансы, которые связаны с оформлением паспортов на автомобили, а также проработать взаимодействие заинтересованных структур с электронными паспортами.

До этого правительство РФ разрешило пользоваться бумажными паспортами транспортного средства, выданными до 1 ноября 2019 года. Они останутся действующими даже после полного перехода на выдачу электронных версий.

Преимуществом электронных паспортов для автомобилей является отсутствие ограничений на объем вносимых данных. Еще один плюс – это свободное обращение транспортных средств на территории таможенного союза ЕАЭС.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика