"Тройка" с дизайном в честь 100-летия Финуниверситета поступит в продажу

В кассах столичного метрополитена 18 февраля в продаже появятся транспортные карты "Тройка" с оформлением в честь 100-летия Финансового университета при правительстве России, говорится в сообщении на сайте университета.

Как уточняется, на лицевой стороне транспортной карты будет изображен главный учебный корпус университета и нанесен его логотип.

"За пять лет карта "Тройка" неоднократно выпускалась в индивидуальном дизайне и напоминала пассажирам о знаковых событиях в жизни города, но к юбилею учебного заведения она выпущена впервые", – говорится в сообщении.

Юбилейную "Тройку" выпустят тиражом 50 тысяч экземпляров. Все желающие смогут купить карту, посвященную 100-летию Финансового университета, во всех кассах столичного метро.