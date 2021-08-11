Более 30 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 30 рейсов отменено и задержано в аэропортах столицы. Об этом со ссылкой на данные сервиса "Яндекс. Расписания" сообщает "Агентство "Москва".
Так, в аэропорту Домодедово задержано семь рейсов и отменено шесть. Во Внуково увеличилось время ожидания трех рейсов, пять отменено.
Больше всего изменений в расписании произошло в аэропорту Шереметьево – задержано 12 рейсов.
Накануне несколько российских аэропортов приостановили работу из-за пожаров в Якутии. Соседние с республикой регионы накрывает дымом, из-за этого аэропорты не могут вовремя принимать и отправлять самолеты.
Во вторник, 10 августа, из-за повторной задержки вылета взбунтовались пассажиры рейса Якутск – Москва авиакомпании "Якутия". Борт должен был вылететь 9 августа в 5 утра, но в итоге вылетел только в половине третьего ночи.
Авиакомпании несут убытки от задержки и отмены рейсов из-за лесных пожаров
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