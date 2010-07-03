Выход со станции метро "Ботанический сад" перенесут ближе к жилым домам

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Выход со станции метро "Ботанический сад" в сторону проезда Серебрякова перенесут ближе к жилым домам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что перенос станции необходим из-за строительства Северо-Восточной хорды.

После реконструкции длина перехода будет составлять 70 метров, а его общая площадь – более 900 квадратных метров. В нем будут организованы три лестницы, две из которых будут располагаться со стороны жилой застройки и еще одна – на развороте проезда Серебрякова. Для удобства маломобильных граждан в переходе будут оборудованы лифт и пандусы.

В пресс-службе добавили, что наружные павильоны будут перекликаться с образом станции благодаря единому стилю с ней. Лестницы специалисты планируют отделать грунтом.

Участок Северо-Восточной хорды от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда планируют начать строить уже в этом году. Протяженность хорды составит 36 километров, она пройдет через десять районов столицы и пересечет пять автомобильных дорог.

Строящаяся магистраль войдет в состав так называемого хордового транспортного кольца, состоящего из Южной рокады, а также Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд.

