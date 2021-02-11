Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине

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Справиться с запотевшими окнами в автомобиле можно с помощью глицерина и спирта, говорится на портале "Автовзгляд".

Специалисты отметили, что спирт и глицерин нужно сперва смешать с водой, а после нанести на губку и растереть изнутри по очищенным стеклам машины. После данной процедуры необходимо проветрить автомобиль для избавления от запаха алкоголя в салоне, уточнили эксперты.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов рассказал, как завести машину в сильный мороз. По его словам, самая распространенная причина отказа двигателя работать – севшая аккумуляторная батарея. В этом случае он рекомендовал купить небольшое пусковое устройство для аккумулятора или воспользоваться помощью знакомых.

Чтобы снизить риск возникновения проблемы, автоэксперт посоветовал при крайне низких температурах вообще отказаться от поездок, если есть такая возможность. Если машина все-таки нужна, Ломанов рекомендовал вечером перед поездкой хорошо прогреть двигатель, не включая при этом радио и световые приборы.

