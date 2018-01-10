Подтверждать выполнение рейсов EgyptAir из Шереметьево преждевременно – аэропорт

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Аэропорты Шереметьево и Домодедово ведут переговоры насчет продажи слотов на полеты из Москвы в Каир с авиакомпанией EgyptAir. О подтверждении выполнения рейсов из Шереметьево говорить пока рано, утверждают в аэропорту.

Стороны согласовывают возможное расписание. Шереметьево предлагает свои варианты, но окончательное решение примет авиаперевозчик, передает ТАСС. Аэропорт Шереметьево готов обеспечивать обслуживание рейсов по маршруту Москва – Каир – Москва. Домодедово тоже ведет переговоры с Egypt Air, авиаперевозчик запросил слоты в аэропорту. В сезонном расписании обоих аэропортов указано, что рейсы в Каир откроются 1 февраля.

Ранее появилась информация о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом 1 февраля. Сведения основывались на данных табло указанных аэропортов.

4 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Однако единственный российский перевозчик, ранее выполнявший полеты в Каир, – "Аэрофлот", – еще не открывал продажу билетов в Египет. Как сообщает источник, компания также запрашивала слоты на полеты из Шереметьево. Конкретную дату начала полетов с российской стороны определит Минтранс РФ.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года, после того как 31 октября после вылета из аэропорта Шарм-эш-Шейха в воздухе взорвался самолет авиакомпании "Когалымавиа". Случившееся признали терактом. Его жертвами стали 217 пассажиров и семь членов экипажа. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.