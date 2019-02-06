Полицейские выдали более 160 поддельных прав таксистам в Подмосковье

Фото: СК РФ

Трое сотрудников ГИБДД задержаны в Подмосковье по подозрению в продаже водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в среду, 6 февраля.

По предварительным данным, в 2018 году автоинспекторы помогали гражданам России и иностранцам сдавать экзамены на водительские права. Фактически сотрудники ГИББД решали за них экзаменационные задачи.

Следователи установили анкетные данные 167 лиц, которые сдали экзамен на знание ПДД с помощью правоохранителей. В общей сложности проведено восемь обысков по местам жительства подозреваемых, а также в двух подразделениях ГИБДД.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Подозреваемые помещены под домашний арест.

Ранее в пресс-службе столичного ГИБДД порталу Москва 24 рассказали, что в 2018 году было выявлено около 1,1 тысячи поддельных водительских удостоверений. В свою очередь, автоюрист Сергей Радько напомнил гражданам, что за покупку поддельных документов могут привлечь к уголовной ответственности. Статья 327 УК РФ подразумевает штраф в размере до 80 тысяч рублей или до шести месяцев ареста.