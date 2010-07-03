Более 350 сотрудников метро сориентируют пассажиров при закрытии фиолетовой ветки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 350 сотрудников столичного метрополитена будут помогать пассажирам во время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии.

Сотрудники метрополитена будут дежурить каждый день с 6 по 10 апреля на станциях "Таганская", "Пролетарская", "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Московский метрополитен".

Отмечается, что пассажирам помогут построить маршрут, найти остановки "КМ", а также расскажут о работе общественного транспорта.

Кроме того, около пяти тысяч плакатов, информирующих о закрытии юго-восточного участка Таганско-Краснопресненской линии, разместили на станциях метро и МЦК, на остановках наземного транспорта, на платформах Курского и Казанского направлений, а также в электропоездах.

Участок фиолетовой ветки метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" закроется с 6 по 10 апреля для проходки тоннеля Некрасовской линии.

В обычном режиме участок ветки возобновит работу в четверг, 11 апреля, в 5:30 утра. Для пассажиров на время закрытия будут работать сразу четыре бесплатных компенсационных маршрута наземного транспорта.