Более 350 сотрудников метро сориентируют пассажиров при закрытии фиолетовой ветки

Более 350 сотрудников столичного метрополитена будут помогать пассажирам во время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии.
Сотрудники метрополитена будут дежурить каждый день с 6 по 10 апреля на станциях "Таганская", "Пролетарская", "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Московский метрополитен".
Отмечается, что пассажирам помогут построить маршрут, найти остановки "КМ", а также расскажут о работе общественного транспорта.
Кроме того, около пяти тысяч плакатов, информирующих о закрытии юго-восточного участка Таганско-Краснопресненской линии, разместили на станциях метро и МЦК, на остановках наземного транспорта, на платформах Курского и Казанского направлений, а также в электропоездах.
Участок фиолетовой ветки метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" закроется с 6 по 10 апреля для проходки тоннеля Некрасовской линии.
В обычном режиме участок ветки возобновит работу в четверг, 11 апреля, в 5:30 утра. Для пассажиров на время закрытия будут работать сразу четыре бесплатных компенсационных маршрута наземного транспорта.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.