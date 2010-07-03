Около 5 тыс плакатов информируют пассажиров о закрытии участка фиолетовой ветки

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Около пяти тысяч плакатов, информирующих о закрытии юго-восточного участка Таганско-Краснопресненской линии, разместили на станциях метро и МЦК, на остановках наземного транспорта, на платформах Курского и Казанского направлений, а также в электропоездах, сообщает пресс-служба метрополитена.

Плакаты помогут пассажирам найти альтернативный маршрут проезда, остановки автобусов "КМ", расположение ближайших ж/д платформ. Кроме того, на эскалаторах подземки и в поездах Таганско-Краснопресненской линии звучат информационные аудиосообщения.

Всего на станциях метрополитена и МЦК разместили около тысячи плакатов. Еще 1,5 тысячи – в электричках Казанского и Курского направлений.

Более двух тысяч плакатов и объявлений разместили на остановках наземного транспорта, а у станций столичной подземки – 200 информационных щитов.

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" закроется с 6 по 10 апреля для проходки тоннеля Некрасовской линии.

Не будут работать станции: "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Поезда будут курсировать только между станциями "Планерная" и "Пролетарская" с увеличенными интервалами от 2 до 2,5 минуты.

В обычном режиме участок ветки возобновит работу в четверг, 11 апреля, в 5:30 утра.

Для пассажиров будут работать сразу четыре бесплатных компенсационных маршрута наземного транспорта.