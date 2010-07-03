Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:37

В Минтрансе рассказали о проблемах на погранконтроле во Внукове

транспорт

14:37

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Сложности при оформлении прилетающих пассажиров возникли в столичном аэропорту Внуково.

"Во Внукове вчера был целый ряд проблем. Ространснадзор мне докладывал, что часть проблем со стороны наших коллег из Федеральной таможенной службы. Мы обсуждаем возможность, скажем, более ритмичной работы пограничников при оформлении прилетающих пассажиров", – цитирует ТАСС министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

Также министр сообщил, что усилия контролирующих органов направлены на стабилизацию ситуации с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево.

"Мы все-таки наладим весь этот процесс. Сейчас достаточно серьезная сложность состоит в том, что высокий сезон и большой пассажиропоток", – отметил Дитрих.

Ранее сообщалось, что пассажиров, чей багаж потеряли в Шереметьеве, приглашают на прием к прокурорам. Сотрудники специальной комиссии обещают ответить на все вопросы. Прием будет идти с 9 утра до 6 вечера. Приходить нужно в аэропорт в терминал D, стойка информации на первом этаже. Там ждут и тех, кому пришлось несколько часов ждать свои сумки.

Проблемы в Шереметьеве начались еще в конце мая. Сначала руководство винило грузчиков, а потом – погоду, из-за которой самолеты якобы задерживались, поэтому багаж скапливался. В итоге Московская транспортная прокуратура возбудила 18 административных дел.

В СМИ сложившуюся проблему связывают в первую очередь с системной нехваткой персонала. В конце 2018 года в Шереметьеве сменилась компания, которая обрабатывала весь багаж, а именно – дочерняя структура "Шереметьево Хендлинг".

Читайте также

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика