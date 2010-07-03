В Минтрансе рассказали о проблемах на погранконтроле во Внукове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Сложности при оформлении прилетающих пассажиров возникли в столичном аэропорту Внуково.
"Во Внукове вчера был целый ряд проблем. Ространснадзор мне докладывал, что часть проблем со стороны наших коллег из Федеральной таможенной службы. Мы обсуждаем возможность, скажем, более ритмичной работы пограничников при оформлении прилетающих пассажиров", – цитирует ТАСС министра транспорта РФ Евгения Дитриха.
Также министр сообщил, что усилия контролирующих органов направлены на стабилизацию ситуации с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево.
"Мы все-таки наладим весь этот процесс. Сейчас достаточно серьезная сложность состоит в том, что высокий сезон и большой пассажиропоток", – отметил Дитрих.
Ранее сообщалось, что пассажиров, чей багаж потеряли в Шереметьеве, приглашают на прием к прокурорам. Сотрудники специальной комиссии обещают ответить на все вопросы. Прием будет идти с 9 утра до 6 вечера. Приходить нужно в аэропорт в терминал D, стойка информации на первом этаже. Там ждут и тех, кому пришлось несколько часов ждать свои сумки.
Проблемы в Шереметьеве начались еще в конце мая. Сначала руководство винило грузчиков, а потом – погоду, из-за которой самолеты якобы задерживались, поэтому багаж скапливался. В итоге Московская транспортная прокуратура возбудила 18 административных дел.
В СМИ сложившуюся проблему связывают в первую очередь с системной нехваткой персонала. В конце 2018 года в Шереметьеве сменилась компания, которая обрабатывала весь багаж, а именно – дочерняя структура "Шереметьево Хендлинг".
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