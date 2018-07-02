"Аэроэкспресс" выпустил фирменные брелоки "Тройка"

2 июля, 11:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Фирменные брелоки "Тройка" поступили в продажу в кассах "Аэроэкспресс". Об этом сообщает пресс-служба компании.
По информации пресс-службы, брелоки красного цвета выполнены в фирменном дизайне – с логотипами "Аэроэкспресс" и "Тройки". Со 2 июля выпущенные ограниченным тиражом брелоки можно приобрести во всех кассах компании. "С помощью брелока пассажиры могут оплатить поездку на аэроэкспрессе, приложив его к считывателю на турникете", – пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что брелоки с чипом "Тройки" можно использовать для оплаты проезда в подземном и наземном общественном транспорте, а также оплатить вход в Третьяковскую галерею, Московский зоопарк и планетарий, Кроме того, такой брелок служит персональным "ключом" в сети городского велопроката "Велобайк".
Ранее сообщалось, что по просьбе болельщиков ЧМ-2018 Московский метрополитен решил дополнительно выпустить десять тысяч специальных карт "Тройка". По словам главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, предыдущая партия тематических карт к чемпионату мира разошлась почти мгновенно.
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