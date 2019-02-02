Более 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В столичных аэропортах задержано или отменено более 30 авиарейсов, сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

Шесть рейсов задержано в аэропорту Внуково. 12 рейсов задержали и семь отменили в Домодедово.

В аэропорту Шереметьево задержали семь рейсов.

В субботу, 2 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом.

Максимальная температура воздуха днем в столице составит от минус 2 до 0 градусов, по области от 4 градусов мороза до плюс 1 градуса.

Пресс-служба московского управления МЧС ранее предупредила, что до 10 часов утра 2 февраля в столичном регионе ожидается гололед и сильный туман.