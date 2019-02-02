Плюсовая температура и мокрый снег ожидаются в субботу

Фото: Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Облачная погода с небольшим мокрым снегом ожидается в столичном регионе в субботу, 2 февраля.

Максимальная температура воздуха днем в Москве составит от минус 2 до 0 градусов, по области от 4 градусов мороза до плюс 1 градуса.

Будет дуть ветер юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду, передает портал "Метеоновости".

Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормального. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.

Пресс-служба столичного управления МЧС ранее предупредила, что до 10 часов утра 2 февраля в Московском регионе ожидается гололед и сильный туман.