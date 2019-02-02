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07:33

Плюсовая температура и мокрый снег ожидаются в субботу

общество погода

07:33

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Фото: Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Облачная погода с небольшим мокрым снегом ожидается в столичном регионе в субботу, 2 февраля.

Максимальная температура воздуха днем в Москве составит от минус 2 до 0 градусов, по области от 4 градусов мороза до плюс 1 градуса.

Будет дуть ветер юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду, передает портал "Метеоновости".

Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормального. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.

Пресс-служба столичного управления МЧС ранее предупредила, что до 10 часов утра 2 февраля в Московском регионе ожидается гололед и сильный туман.

Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 2 февраля из-за тумана

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общество погода

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