Москвичей предупредили о тумане до утра 2 февраля

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На территории Москвы и Подмосковья до 10 часов утра 2 февраля ожидается гололед и сильный туман. Об этом москвичей предупредила пресс-служба столичного управления МЧС.

При тумане видимость в московском регионе составит от 500 до тысячи метров. Водителям посоветовали при такой погоде снизить скорость движения автомобиля и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Пешеходов также призвали к бдительности и внимательности.

Ранее 1 февраля ЦОДД призвал водителей Москвы передвигаться на своих транспортных средствах с осторожностью. В центре напомнили, что в Москве местами выпал снег и образовался гололед. Температура воздуха вновь станет опускаться и достигнет -7 градусов. В Москве в эти выходные и до середины следующей недели температура воздуха будет соответствовать климатическим показателям марта.