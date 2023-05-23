Собянин рассказал о возможностях нового раздела "Помощь" на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о новой функции "Помощь", появившейся на портале мэра и правительства Москвы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В разделе можно найти больше 430 инструкций о возможностях города, услугах и документах. Например, как получить карту москвича, полис ОМС или водительское удостоверение", – уточнил он.

Как отметил мэр, контакты городских учреждений можно найти в телефонном справочнике с удобным поиском. При необходимости решить вопрос жилищно-коммунального характера можно оставить заявку в сервисах "Электронный дом" или "Наш город".

По словам Собянина, на странице размещены официальные каналы связи с правительством Москвы. Жители могут записаться на видеоконсультацию или очную встречу с представителями нужного ведомства.

Ранее Собянин рассказал москвичам о выставке архитектуры и дизайна "АРХ Москва". Как отметил столичный градоначальник, ежегодно на площадке презентуют инновационные решения в сферах проектирования, строительства и оформления пространств. По словам Собянина, один из центральных стендов посвящен социальным объектам.

