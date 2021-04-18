Приложением "Зачетная Москва" пользуются уже более 15 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С момента запуска приложения "Зачетная Москва" его участники зарегистрировались в общей сумме на более чем двухстах мероприятиях, а число пользователей платформы превысило 15 тысяч человек. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сервис "Зачетная Москва" был запущен при поддержке столичного департамента информационных технологий, а также комитета общественных связей и молодежной политики.

Он призван помочь молодым людям организовать свой досуг. Участникам предлагаются интерактивные игры и задания. Кроме этого, они получают информацию об актуальных городских событиях.

За посещений мероприятий пользователи "Зачетной Москвы" получают баллы, которые затем могут потратить на покупку сувениров или бонусов.

По словам руководителя проекта Евгения Лебедя, самыми востребованными событиями на платформе стал спортивный забег в преддверии 8 Марта. Высокой популярностью пользуются и встречи представителей проектного офиса "Молодежь Москвы" со студентами.

Ранее видеоэкскурсии ко Дню всемирного наследия появились на платформе #Москвастобой. Маршрут экскурсии по Поклонной горе пройдет у стен храма Великомученика Георгия Победоносца, мемориальных синагоги и мечети. Зрителям расскажут историю создания музея, покажут основные монументы и памятники.