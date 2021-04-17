Названы самые популярные памятники на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
К Международному дню охраны памятников и исторических мест портал "Узнай Москву" подготовил подборку достопримечательностей, которые пользуются наибольшей популярностью у пользователей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Так, в их число вошли музейно-выставочный комплекс ВДНХ, дом Перцова, монумент "Рабочий и колхозница", памятник А.С. Пушкину.
Как рассказала советник руководителя столичного департамента информационных технологий Марина Тавадзе, среди популярных у пользователей достопримечательностей есть знаковые объекты, а также исторические строения.
"За минувшие три месяца этого года с их описанием знакомились свыше 11 тысяч раз. Всего на интерактивную карту портала "Узнай Москву" нанесено свыше 660 памятников и более двух тысяч зданий. На сайте можно узнать об истории этих объектов, их авторах, посмотреть фотографии, виртуальные туры и видео, прослушать аудиоэкскурсии", – приводятся в материале ее слова.
Уточняется, что самым популярным стал бывший доходный дом церкви Троицы на Грязех, наиболее известный как "дом со зверями". Информацию о нем изучили более трех тысяч раз.
Руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов отметил, что с каждым годом горожане проявляют все больше интереса к памятникам архитектуры.
"Так, среди заинтересовавших посетителей портала "Узнай Москву" памятников оказались знаменитый Дом Пашкова, особняк С.П. Рябушинского в стиле модерн, памятник Минину и Пожарскому", – сказал глава департамента.
Ранее на портале появились новые видеоэкскурсии по объектам культурного наследия столицы. Онлайн-путешествия подготовил департамент культурного наследия столицы. Емельянов отмечал, что формат видеоэкскурсий позволит не выходя из дома посещать исторические здания города.
Проект "Узнай Москву" включает в себя интерактивный гид с описанием более двух тысяч зданий и сооружений, более 660 памятников, 326 музеев, 79 квестов и более 140 тематических прогулочных маршрутов.
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