Видеоэкскурсии ко Дню всемирного наследия появились на платформе #Москвастобой

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Международный день памятников и исторических мест, отмечаемый 18 апреля, медиаплатформа #Москвастобой организовала виртуальные прогулки по особнякам столицы и Поклонной горе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Маршрут экскурсии по Поклонной горе пройдет у стен храма Великомученика Георгия Победоносца, мемориальных синагоги и мечети. Зрителям расскажут историю создания музея, покажут основные монументы и памятники.
Интересующихся архитектурой приглашают на прогулки по старинным особнякам Москвы. Кроме того, для москвичей доступен краеведческий диктант "Московский код", посвященный историческим зданиям, памятникам, архитектурным стилям и памятным адресам столицы. Пройти диктант можно на портале "Узнай Москву" с 10:00 до 22:00.
Ранее сообщалось, что музейно-выставочный комплекс ВДНХ, дом Перцова, монумент "Рабочий и колхозница" и памятник Пушкину пользуются наибольшей популярностью у пользователей портала "Узнай Москву".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: