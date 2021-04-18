Видеоэкскурсии ко Дню всемирного наследия появились на платформе #Москвастобой

Фото: портал мэра и правительства Москвы



В Международный день памятников и исторических мест, отмечаемый 18 апреля, медиаплатформа #Москвастобой организовала виртуальные прогулки по особнякам столицы и Поклонной горе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Маршрут экскурсии по Поклонной горе пройдет у стен храма Великомученика Георгия Победоносца, мемориальных синагоги и мечети. Зрителям расскажут историю создания музея, покажут основные монументы и памятники.

Интересующихся архитектурой приглашают на прогулки по старинным особнякам Москвы. Кроме того, для москвичей доступен краеведческий диктант "Московский код", посвященный историческим зданиям, памятникам, архитектурным стилям и памятным адресам столицы. Пройти диктант можно на портале "Узнай Москву" с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что музейно-выставочный комплекс ВДНХ, дом Перцова, монумент "Рабочий и колхозница" и памятник Пушкину пользуются наибольшей популярностью у пользователей портала "Узнай Москву".