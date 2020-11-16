МНПЗ увеличил производство автотоплива за 9 месяцев 2020 года

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На Московском и Омском нефтеперерабатывающих заводах "Газпром нефти" за 9 месяцев 2020 года выросло производство дизельного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе столичного предприятия.

Речь идет о росте на 6,2%, то есть до 6,88 миллиона тонн. Кроме того, тенденция на увеличение есть и в области производства бензина – рост составит 2,1%, в результате общий объем вырос до 6,12 миллиона тонн.

На Московском нефтеперерабатывающем заводе глубина переработки достигла отметки 85,8%. Кроме того, предприятие стало выпускать больше светлых нефтепродуктов за счет подключения высокотехнологичного комплекса "Евро+". Пуск комплекса состоялся в июле этого года при участии мэра Москвы Сергея Собянина.

Заводы также обеспечивают сезонный спрос на дорожные и строительные битумы. В Москве и Омске объем этого вида продукции увеличился на 13,1%, до 1,51 миллиона тонн. В столице также на 8,6% вырос выпуск полимерно-битумных материалов (до 20,9 тысячи тонн).

Обратная тенденция фиксируется в отношении производства мазута. Объем его изготовления составил минус 35,2% в сравнении с 9 месяцами 2019 года.

Ранее сообщалось, что Минэнерго России готовит концепцию роботизации нефтегазовой отрасли. В начале ноября стало известно, что представить дорожную карту планируется в 1-м квартале 2021 года.

