МКБ запустил платежный сервис Samsung Pay для держателей Mastercard

Фото: пресс-служба МКБ

С 8 декабря клиентам Московского кредитного банка, которые являются держателями карт Mastercard, стал доступен мобильный платежный сервис Samsung Pay.

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy и устройств Gear S3 теперь могут совершать покупки с помощью своих устройств везде, где принимают к оплате банковские карты, в том числе на терминалах, не оснащенных модулями для считывания бесконтактных карт.

Современный платежный сервис позволяет совершать оплату просто и безопасно — каждая покупка подтверждается отпечатком пальца или PIN-кодом приложения, вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен, а встроенная система безопасности Samsung KNOX защищает устройство от попыток вредоносных атак и непрерывно отслеживает возможные уязвимости на устройстве. Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо скачать приложение Samsung Pay и добавить дебетовую или кредитную карту Mastercard МКБ.

"С запуском Samsung Pay больше нет необходимости всегда иметь при себе банковскую карту. Теперь клиенты Московского кредитного банка могут совершать привычные покупки в пару кликов – с помощью смартфона или смарт-часов. Гаджеты сегодня – полноценный платежный инструмент. Надеемся, клиенты по достоинству оценят комфорт современных технологий сервиса Samsung Pay", – прокомментировал руководитель Департамента развития розничных продаж Московского кредитного банка Артем Касабов.

Кроме того, с 8 декабря 2017 года до 31 января 2018 года за все покупки по карте Mastercard МКБ с помощью Samsung Pay будет начисляться повышенный cashback – 10% бонусными баллами в рамках программы МКБ Бонус.

Подробно о возможностях SamsungPay.

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