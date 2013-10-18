Подмосковные конструкторы-энтузиасты собрали мини-танк

В Подмосковье реконструкторы из Реутова собрали мини-копию боевого танка Су-76 образца 1942 года. Пока она существует лишь в единственном экземпляре.

Созданная модель меньше оригинала в три раза. Ездить мини-танк может минимум час, сообщает телеканал "Подмосковье".

Корпус сделан из алюминия, гусеницы пластмассовые, двигатель у танка электрический. В будущем конструкторы планируют модернизировать пушку, чтобы он могла стрелять пейнтбольными шариками.

Конструкторы рассказали, что сейчас в разработке находится еще одна боевая мини-машина. Если все получится, то будет налажено серийное производство танков. Однако стоить такая игрушка будет недешево – около 300 тысяч рублей.