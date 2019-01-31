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19:23

Отца сенатора Арашукова доставили в суд

суды

19:23

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Фото: кадр из видео СК РФ

Отца сенатора Рауфа Арашукова Рауля доставили в Басманный суд Москвы для решения вопроса об избрании ему меры пресечения, сообщает ТАСС.

Советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова задержали в Санкт-Петербурге и перевезли в Москву. По данным следствия, он причастен к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей.

В материалах дела указано, что Рауль Арашуков с помощью своих связей способствовал назначению родственников и знакомых на должности в структурах топливно-энергетического комплекса СКФО. Соучастники заключали фиктивные договоры и похищали газ, поставляя его несуществующим потребителям.

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января в зале Совета Федерации. Ему предъявили обвинение по статьям "Участие в преступном сообществе", "Убийство" и "Давление на свидетеля".

По решению Басманного суда, сенатор арестован до 30 марта. Также суд взял под стражу первого заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова и директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева.

В ходе следственных действий сотрудники СК, ФСБ и МВД провели более 40 обысков в 11 городах России.

При обысках у Рауфа Арашукова и его родственников изъяли сабли, кинжалы, золотые слитки и много наличных денег.

Золото, деньги и оружие изъяли в ходе обысков у сенатора Арашукова и его родственников

суды

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