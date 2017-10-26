Telegram обжаловал штраф за отказ предоставить данные ФСБ‍

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Компания Telegram обжаловала штраф за отказ предоставить ФСБ сведения для декодирования пользовательских сообщений.

Интересы Telegram в суде защищает адвокат Рамиль Ахметгалиев из правозащитной группы "Агора", передает "Газета.ру".

По словам юриста Павла Чикова, столичный мировой суд, который ранее оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей, не имел права рассматривать дело.

Он отметил, если иностранное юридическое лицо нарушило закон на территории РФ и при этом не может участвовать в процессуальных действиях, то дело должно быть передано в Генпрокуратуру России. Затем ведомство должно решить, нужно ли отправлять документы в другое государство для дальнейшего административного преследования.

Ранее юристы рассказали, что "Почта России" с опозданием доставила компании письмо ФСБ с запросом о предоставлении информации. Чиков уверял, что ФСБ обратилась к Telegram 12 июля, а указанный срок на исполнение запроса истекал 19 июля. Однако "Почта России" по неизвестной причине доставила письмо только 21 июля.

В почтовой службе опровергли эти заявления. Там пояснили, что письмо было доставлено в представительство Telegram в Великобритании в контрольные сроки.