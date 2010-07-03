Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar

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Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, сообщает РИА Новости.

Предварительные слушания назначены на 1 августа. Истец просит признать информацию, размещенную в Сети по электронному адресу blablacar.ru и через мобильное приложение сервиса, запрещенной к распространению в России.

Ранее аналогичный иск подали в Таганский суд Москвы, но его вернули из-за неподсудности дела данному суду.

BlaBlaCar запустит идентификацию российских пользователей по паспортным данным. Когда именно начнет действовать новая система идентификации, в компании пока не уточнили. Предполагается, что ID-check станет дополнительным уровнем безопасности.

Сейчас пользователям достаточно указать при регистрации номер телефона и адрес электронной почты. Безопасность контролируется главным образом при помощи системы отзывов и рейтингов на портале. BlaBlaCar также имеет возможность собирать дополнительные данные о клиентах, в частности, их IP-адреса.

О необходимости внести поправки, регулирующие работу BlaBlaCar, ранее говорили в Госдуме. Депутаты обратили внимание на деятельность сервиса при обсуждении законопроекта об агрегаторах такси.

