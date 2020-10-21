Дело водителя, насмерть сбившего подростка в Подмосковье, направлено в суд

21 октября, 22:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Уголовное дело жителя Одинцовского городского округа, который осенью 2019 года насмерть сбил подростка, направлено в суд, сообщили в прокуратуре Московской области.
"По данным следствии, инцидент произошел на Рублево-Успенском шоссе. Обвиняемый за рулем автомобиля Ford нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на 14-летнего подростка. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм", – рассказали в надзорном ведомстве.
В отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Дело направили в Одинцовский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее автомобиль сбил ребенка на юго-востоке столицы. ДТП произошло в районе дома 27, строения 1, по улице Шкулева.
Также авария с участием машины скорой помощи произошла на северо-востоке столицы. Столкновение автомобилей произошло на улице Лескова. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек.
ДТП с участием такси произошло на юге Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: