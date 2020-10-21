Дело водителя, насмерть сбившего подростка в Подмосковье, направлено в суд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уголовное дело жителя Одинцовского городского округа, который осенью 2019 года насмерть сбил подростка, направлено в суд, сообщили в прокуратуре Московской области.

"По данным следствии, инцидент произошел на Рублево-Успенском шоссе. Обвиняемый за рулем автомобиля Ford нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на 14-летнего подростка. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм", – рассказали в надзорном ведомстве.

В отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Дело направили в Одинцовский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее автомобиль сбил ребенка на юго-востоке столицы. ДТП произошло в районе дома 27, строения 1, по улице Шкулева.

Также авария с участием машины скорой помощи произошла на северо-востоке столицы. Столкновение автомобилей произошло на улице Лескова. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек.