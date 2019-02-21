Заочно арестован зять Рауля Арашукова по делу о хищении газа

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Зять Рауля Арашукова Руслан Агоев заочно арестован и объявлен в международный розыск. Решение вынес Басманный суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Шишова, представляющего интересы Арашуковых и Агоева.

Шишов отметил, что его подзащитные "намерены доказывать свою невиновность, поскольку подозрение и обвинение никто из задержанных не признал".

Рауля Арашукова задержали 30 января. Его подозревают в причастности к организованной группе, похитившей газ на более чем 30 миллиардов рублей.

В этот же день в зале заседаний Совета Федерации задержали его сына Рауфа Арашукова. Ему предъявлены обвинения в организации двух заказных убийств, избиении свидетеля одного из этих убийств и участии в схеме хищения природного газа.

Также арестованы гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов, директор и его заместитель в АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Игорь Травинов и Николай Романов, директор филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев. Трое предполагаемых участников ОПС находятся в розыске.

Ранее ФСБ раскрыла схему хищений газа на Северном Кавказе.