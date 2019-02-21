Заочно арестован зять Рауля Арашукова по делу о хищении газа

Зять Рауля Арашукова Руслан Агоев заочно арестован и объявлен в международный розыск. Решение вынес Басманный суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Шишова, представляющего интересы Арашуковых и Агоева.
Шишов отметил, что его подзащитные "намерены доказывать свою невиновность, поскольку подозрение и обвинение никто из задержанных не признал".
Рауля Арашукова задержали 30 января. Его подозревают в причастности к организованной группе, похитившей газ на более чем 30 миллиардов рублей.
В этот же день в зале заседаний Совета Федерации задержали его сына Рауфа Арашукова. Ему предъявлены обвинения в организации двух заказных убийств, избиении свидетеля одного из этих убийств и участии в схеме хищения природного газа.
Также арестованы гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов, директор и его заместитель в АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Игорь Травинов и Николай Романов, директор филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев. Трое предполагаемых участников ОПС находятся в розыске.
Ранее ФСБ раскрыла схему хищений газа на Северном Кавказе.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.