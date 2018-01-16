Минкультуры подало иск на 133 млн рублей по делу "Седьмой студии"

16 января, 14:30
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Минкультуры подало иск по делу "Седьмой студии" на 133 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее ведомство признали потерпевшей стороной по этому делу. Точная сумма исковых требований – 133 237 920 рублей.
По версии следствия, в 2011 году художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников создал проект "Платформа". В 2011–2014 годы Минкультуры выделило проекту больше 214 миллионов. Для реализации проекта Серебренников создал "Седьмую студию".
Помимо Серебренникова, фигурантами дела стали бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и продюсер организации Екатерина Воронова.
Как полагают следователи, они завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий и присвоили крупную сумму. Изначально ущерб оценивали в 68 миллионов рублей, но потом сумма выросла вдвое
15 января стало известно, что расследование уголовного дела завершилось. Серебренникову грозит 10 лет лишения свободы.
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