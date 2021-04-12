Суд обязал Милова выплатить Пригожину 350 тыс рублей

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Люблинский суд Москвы частично удовлетворил исковое заявление предпринимателя Евгения Пригожина к ведущему YouTube-канала "Навальный Live" Владимиру Милову, обязав его выплатить 350 тысяч рублей в качестве компенсации за распространение несоответствующей действительности информации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Исковые требования истца удовлетворены частично. Удовлетворили следующие требования: признать сведения несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а также взыскать с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда 350 тысяч рублей", – рассказали в пресс-службе суда.

Как уточнили к компании "Конкорд", которую возглавляет Пригожин, истцу не удалось добиться опровержения указанной информации Миловым.

"В части опровержения информации представитель Милова уклонился от ответственности, заявив о том, что его клиент не знает ни модераторов, ни владельцев канала "Навальный Live", – говорится в сообщении пресс-службы "Конкорда" в соцсети "ВКонтакте".

Ранее Пригожин обратился в Следственный комитет РФ после объявления его в розыск по делу о якобы вмешательстве в выборы президента США. Предприниматель попросил следователей возбудить уголовное дело в отношении директора ФБР Кристофера Рея, директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса и министра юстиции США Меррика Гарленда и самого президента Соединенных Штатов Джо Байдена.