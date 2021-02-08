Суд сократил на 10 суток арест главреда "Медиазоны" Смирнова

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд сократил на 10 суток административный арест главреду "Медиазоны" Сергею Смирнову. Его обвинили в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

"Решением суда срок административного ареста Смирнову сокращен с 25 до 15 суток", – заявили в столичном суде.

Смирнова признали виновным в совершении правонарушения, которое предусмотрено частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ. Тверской районный суд до этого назначил ему наказание в виде административного ареста на 25 суток.

Смирнов был задержан 30 января в центре Москвы во время прогулки с сыном. Затем главного редактора "Медиазоны" доставили в ОМВД по Тверскому району. Там был составлен административный протокол.

По протоколу, 20 января Смирнов в Twitter сделал запись, в которой содержится призыв выйти на несогласованную властями акцию 23 января.

Незаконные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их организаторов провокаторами.