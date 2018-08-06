Мосгорсуд рассмотрит жалобу главы Серпуховского района на обыски 15 августа

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон

Мосгорсуд перенес на 15 августа рассмотрение жалобы главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на обыски по месту его жительства. Обыски в доме Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, ранее санкционировал Басманный суд столицы.

"Удовлетворить ходатайство защиты, отложить заседание на 15 августа на 10:00", – цитирует судью Наталью Никишину Агентство "Москва".

Адвокаты обратились к суду с просьбой отложить заседание, чтобы Шестун мог присутствовать на нем лично. При этом прокуратура и следствие ходатайство защиты не поддержали.

Шестун обвиняется в "превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий". По версии следователей, будучи главой Серпуховского района, он незаконно передал четыре земельных участка компании ООО "Центр", что нанесло району ущерб в размере 62 миллионов рублей.

Главу Серпуховского района задержали 13 июня после обысков в его доме и в здании районной администрации. Суд арестовал его до 13 августа. Свою вину Шестун не признал, заявив, что уголовное дело против него было возбуждено необоснованно, а все документы на аренду и передачу земельных участков соответствуют требованиям.