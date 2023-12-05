На Сахалине признали виновным военнослужащего за оставление части в зоне СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по уголовному делу о самовольном оставлении части, сообщает ТАСС.

Ему назначили наказание в виде шести лет колонии общего режима и лишения воинского звания гвардии ефрейтор. Военнослужащего взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Установлено, что 4 июля подсудимый решил временно уклониться от службы во время мобилизации и военного положения. Он самовольно покинул расположение подразделения воинской части в ДНР в зоне спецоперации и проводил время по своему усмотрению до 4 сентября. Затем он самостоятельно явился в воинскую часть города Южно-Сахалинска.

Ранее на Сахалине военнослужащего признали виновным по уголовному делу о неисполнении приказа и назначили 2 года и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В ходе судебного заседания Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда было установлено, что в июле мужчина не стал выполнять приказ командира воинской части, опасаясь за свою жизнь.

Согласно приказу, он должен был уехать в зону спецоперации на Украине для участия в боевых действиях, однако в назначенный день он не явился на службу. На следующий день он также отказался выполнять приказ уже в присутствии сослуживцев, пытаясь найти поддержку среди товарищей.