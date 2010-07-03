Суд в Москве арестовал основателя МФО "Домашние деньги" Бернштама

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Кузьминский районный суд Москвы заключил под стражу основателя МФО "Домашние деньги" Евгения Бернштама. Об этом рассказала Агентству "Москва" пресс-секретарь суда Карина Каленова.

Она уточнила, что "Бернштаму избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля". Известно, что основателю МФО "Домашние деньги" инкриминируют мошенничество.

Компания "Домашние деньги" была одной из крупнейших микрофинансовых организаций в России. В августе прошлого года Центробанк исключил ее из соответствующего реестра.