Москва онлайн покажет обстановку у здания суда, где рассмотрят дело Валерии Башкировой

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Тверского районного суда

4 августа в Московском городском суде рассмотрят апелляционную жалобу на арест Валерии Башкировой, которая сбила на автомобиле троих детей в Солнцеве.

Авария с участием девушки произошла на улице Авиаторов 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их сбил автомобиль Mazda, за рулем которого была 18-летняя Башкирова. Пострадали дети в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Двое из них погибли.

Изначально девушку отправили под домашний арест, однако уже 19 июля суд принял решение отправить Башкирову до 16 сентября в СИЗО.

Смотрите трансляцию 4 августа в 13:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.