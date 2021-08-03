Москва онлайн покажет обстановку у здания суда, где рассмотрят дело Валерии Башкировой

12:22
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Тверского районного суда
4 августа в Московском городском суде рассмотрят апелляционную жалобу на арест Валерии Башкировой, которая сбила на автомобиле троих детей в Солнцеве.
Авария с участием девушки произошла на улице Авиаторов 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их сбил автомобиль Mazda, за рулем которого была 18-летняя Башкирова. Пострадали дети в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Двое из них погибли.
Изначально девушку отправили под домашний арест, однако уже 19 июля суд принял решение отправить Башкирову до 16 сентября в СИЗО.
Смотрите трансляцию 4 августа в 13:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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